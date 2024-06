En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Plérin scruté Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann avait obtenu 20,94% à Plérin début juin. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 37% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Plérin, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 27,29% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain à Plérin Que conclure de cette combinaison de chiffres ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Plérin entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 20% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Plérin le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Plérin, avec 22,16% des votes devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 20,94%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 19,67%.

14:32 - À Plérin, le résultat de la présidentielle encore bien ancré La commune de Plérin avait accordé à Marine Le Pen 16,46% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la patronne du RN avec respectivement 36,25% et 21,23% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 73,08% contre 26,92% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très observé. Au premier tour des législatives 2022, Plérin, couverte par la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 27,46%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 10,99%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,91% contre 44,09% pour le RN). Mickaël Cosson remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Plérin : une analyse socio-démographique Quelle influence la population de Plérin exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,39% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2470,95 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 6 379 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,77%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,69%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Plérin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,11% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Plérin : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? À Plérin (22190), le taux d'abstention sera l'un des facteurs clés des élections législatives. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 16,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,06% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,99% au premier tour et seulement 40,75% au second tour. Les campagnes pour faire "barrage" au RN pourraient en effet inciter les habitants de Plérin à ne pas rester chez eux.