Un résultat aux législatives entre 29% et 36% à Ploufragan pour le Front populaire ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,62% à Ploufragan. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 7,95% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,51% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,27% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 36% sur place. Au cours du premier tour des législatives à Ploufragan, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 29,26% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

En cinq ans, le RN a gagné 10 points à Ploufragan Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Un 27,11% dans la moyenne nationale pour le RN à Ploufragan le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Si on se penche sur le détail, 1343 votants de Ploufragan ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a cumulé 27,11% des votes contre Raphaël Glucksmann à 19,62% et Valérie Hayer à 16,64%.

Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Ploufragan lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Dans la ville de Ploufragan, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec 20,07%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,86% et 22,31% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 65,88% contre 34,12% pour Le Pen au second round sur place.

Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Ploufragan ? Le RN n'a pas convaincu à Ploufragan il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 13,75% au premier tour, contre 29,26% pour Marion Gorgiard (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Ploufragan étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Marion Gorgiard (Nupes) pour la première position localement.

Ploufragan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Ploufragan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 369 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 616 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 314 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,84%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 547 personnes (4,76%) favorise une richesse culturelle précieuse. Dans cette mosaïque sociale, 35,43% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 248,38 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Ploufragan manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

L'abstention aux législatives à Ploufragan Au fil des consultations politiques passées, les 11 701 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, parmi les 8 504 personnes en âge de voter à Ploufragan, 39,69% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 42,29% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,99% au premier tour. Au deuxième tour, 47,63% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 21,53% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,34% au second tour.