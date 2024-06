En direct

19:50 - Les 17,92% de la coalition de gauche scrutés La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,92% des votes dans la localité. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,88% à Pont-l'Évêque. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 16% sur place.

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à Pont-l'Évêque Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 30% à Pont-l'Évêque ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Pont-l'Évêque le 9 juin dernier ? Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Pont-l'Évêque, à 38,25%, soit 685 voix. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 17,98% et Raphaël Glucksmann à 9,88%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Pont-l'Évêque au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,6% contre 32,14% pour Emmanuel Macron. Pont-l'Évêque n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,89% et 6,61% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,83% contre 53,17%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Se retourner sur le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Aux législatives en 2022 à Pont-l'Évêque, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 22,07% des votants ayant choisi son binôme, contre 36,76% pour Christophe Blanchet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 61,81%. Christophe Blanchet s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Pont-l'Évêque : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections législatives, Pont-l'Évêque foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 2 596 logements pour 4 953 habitants, la densité de la commune est de 557 hab par km². Ses 523 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (76,19%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,56% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 171 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Pour conclure, à Pont-l'Évêque, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pont-l'Évêque : la participation au cœur des préoccupations À Pont-l'Évêque, quelle participation aux précédentes élections législatives ? Au fil des dernières années, les 5 025 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 49,23% des électeurs de Pont-l'Évêque (Calvados) avaient participé au vote, contre un taux de participation de 50,93% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,42% au premier tour. Au deuxième tour, 43,49% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Pont-l'Évêque ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 74,38% au second tour, soit 2 761 personnes.