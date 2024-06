En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,59% à Port-en-Bessin-Huppain. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 15% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (2,26%), de Marie Toussaint (2,68%) ou encore de Léon Deffontaine (1,69%). Le jour du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 13,85% des suffrages dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Port-en-Bessin-Huppain en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Port-en-Bessin-Huppain entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 31% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Port-en-Bessin-Huppain début juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Port-en-Bessin-Huppain, avec 40,82%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 21,75% et Raphaël Glucksmann à 10,59%.

14:32 - 34,76% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Port-en-Bessin-Huppain Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Port-en-Bessin-Huppain avec 31,82% contre 34,76% pour Emmanuel Macron. Port-en-Bessin-Huppain n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 8,65% et 6,6% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 46,42% contre 53,58%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Port-en-Bessin-Huppain, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,38% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 32,32% pour Bertrand Bouyx (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (63,10%). Bertrand Bouyx remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Port-en-Bessin-Huppain façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Port-en-Bessin-Huppain comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 907 habitants répartis dans 1 536 logements, cette ville présente une densité de 258 habitants par km². Ses 149 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 553 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (50,59%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 47,37% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1803,19 €/mois, la ville vise plus de prospérité. Ainsi, à Port-en-Bessin-Huppain, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières législatives à Port-en-Bessin-Huppain À Port-en-Bessin-Huppain (14520), l'un des facteurs forts de ces législatives sera indéniablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,35% au premier tour. Au second tour, 57,08% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Port-en-Bessin-Huppain ? Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,53% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 25,97% au premier tour. Le désir de changement des habitants pourrait ramener les habitants de Port-en-Bessin-Huppain dans les isoloirs.