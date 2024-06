Résultat des législatives à Poule-les-Écharmeaux : l'élection 2024 en direct

11:02 - Poule-les-Écharmeaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Poule-les-Écharmeaux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,06%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (80,79%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (64,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 450 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,15%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,45%, comme à Poule-les-Écharmeaux, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.