En direct

19:47 - Quels seront les reports du vote de gauche à Réguisheim ? L'autre question qui entoure ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,63% à Réguisheim pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 3% de Manon Aubry (LFI), les 3,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,32% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 15% sur place. Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané également 15,94% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Réguisheim Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 15 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 36% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 47,96% à Réguisheim début juin Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 47,96% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Réguisheim, contre Valérie Hayer à 10,19% et Raphaël Glucksmann à 8,63%. Le mouvement eurosceptique a fini premier avec pas moins de 400 votants de Réguisheim.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Réguisheim Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Réguisheim au cours de l'élection présidentielle avec pas moins de 37,86% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,47% et 10,51% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,78% des voix pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au 2e tour devant Macron avec 55,89%.

12:32 - Quel résultat à Réguisheim pour le RN ce soir ? Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé au niveau local pour ces législatives. Le Rassemblement national se hissait en première position à Réguisheim lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Marion Wilhelm qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 28,99% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Haut-Rhin. C'est en revanche Raphaël Schellenberger (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Réguisheim au second tour, avec 51,54%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Réguisheim Quelle influence la population de Réguisheim exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 77 habitants/km² et un taux de chômage de 8,0%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,89%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 668 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,09%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,74%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Réguisheim mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,99% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières législatives à Réguisheim : les chiffres clés À Réguisheim (68890), l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,53% au premier tour. Au second tour, 56,13% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Réguisheim ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 572 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,09% étaient restés chez eux. L'abstention était de 23,98% au premier tour.