Résultat des législatives à Sagy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Quel était le résultat des européennes à Sagy au début du mois ? Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sagy, à 36,42%, soit 185 voix. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 12,6% et Raphaël Glucksmann à 12,4%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Sagy lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. On remarque que le RN avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 25,54% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 25,25% et 15,35%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,84% contre 55,16%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Aux législatives en 2022 à Sagy, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,69% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 25,90% pour Emilie Chandler (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (56,78%). Emilie Chandler s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les données démographiques de Sagy révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Sagy exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 106 habitants par km² et un taux de chômage de 5,54%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,4%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 479 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,44%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sagy mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,86% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sagy : la participation au cœur des préoccupations À Sagy, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, 55,46% des inscrits sur les listes électorales de Sagy s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 52,18% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,51% au premier tour. Au deuxième tour, 46,77% des votants se sont déplacés. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.