19:48 - Qui vont retenir les supporters de la gauche à Saint-Amarin ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Amarin, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,86% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,54% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 7,69% à Saint-Amarin le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 3,91% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,85% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 13% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Saint-Amarin Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,18% pour la liste RN à Saint-Amarin le 9 juin Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. 45,18% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Saint-Amarin, contre Valérie Hayer à 12,21% et Raphaël Glucksmann à 7,69%. Le mouvement nationaliste a séduit ainsi pas moins de 370 habitants de Saint-Amarin passés par les urnes.

14:32 - Saint-Amarin avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité de Saint-Amarin s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader du parti d'extrême droite écrasait le match avec 34,1% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,06% et 15,65% des voix. Saint-Amarin n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 9,64% des voix pour sa part. Pour le second tour de l'élection, c'est de nouveau la leader du parti d'extrême droite qui s'imposait avec 59,19%, devant Emmanuel Macron à 40,81%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national en 2022 Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Saint-Amarin lors des législatives 2022. C'est en effet Marion Wilhelm qui se classait en tête au premier tour avec 32,56% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Haut-Rhin. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,61%, devant le binôme Les Républicains à 49,39%.

11:02 - Saint-Amarin : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Saint-Amarin, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 200 habitants répartis dans 1 223 logements, cette commune présente une densité de 197 hab par km². Ses 125 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 671 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (77,02%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,55%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 070 euros par an. En somme, à Saint-Amarin, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Election à Saint-Amarin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, parmi les 1 622 inscrits sur les listes électorales à Saint-Amarin, 51,91% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 53,47% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,8% au premier tour et seulement 41,21% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Amarin cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.