19:37 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Saint-Arnoult ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,55% des voix dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,84% à Saint-Arnoult. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 3,92% de Manon Aubry (LFI), les 2,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,78% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 12% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 17 points à Saint-Arnoult Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 25% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Saint-Arnoult il y a trois semaines ? Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Arnoult, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, cumulant 36,47% des suffrages contre Valérie Hayer à 17,65% et François-Xavier Bellamy à 13,92%. Dans le détail, 186 habitants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Saint-Arnoult lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,34% contre 33,58% pour Emmanuel Macron. Saint-Arnoult n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,24% et 10,94% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,74% contre 59,26%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Arnoult, comptant 17,42%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,12% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Christophe Blanchet (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Saint-Arnoult : démographie et socio-économie impactent les législatives Quelle influence les électeurs de Saint-Arnoult exercent-ils sur les résultats des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 8,94% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 14,58% ont 75 ans et plus. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (49,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 470 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,31%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,71%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 39,59%, comme à Saint-Arnoult, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Saint-Arnoult ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Début juin, durant les élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 41,52% dans la commune de Saint-Arnoult, contre une abstention de 44,36% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,29% au premier tour et seulement 52,22% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Arnoult ? Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 21,02% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,52% au premier tour.