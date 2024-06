En direct

19:37 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 26% et 29% à Saint-Aubin-d'Arquenay à l'issue de ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Aubin-d'Arquenay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,8% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 15,15% à Saint-Aubin-d'Arquenay. Mais ce sont 26% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,68%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,92%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,65%).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Saint-Aubin-d'Arquenay Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait se situer tout proche des 30% à Saint-Aubin-d'Arquenay. Un verdict qui semble coller avec les électeurs également conquis par le parti dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 6 points qui peut toujours croître.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Aubin-d'Arquenay le 9 juin ? Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques jours est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler plus que jamais évident au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Aubin-d'Arquenay, avec 25,95%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 19,13% et Raphaël Glucksmann à 15,15%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Saint-Aubin-d'Arquenay ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,11% contre 35,04% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,13% et 7,77% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 36,18% contre 63,82%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure pour cette élection législative à l'échelle locale. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Aubin-d'Arquenay, couverte par la 4ème circonscription du Calvados, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 40,40%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,43%. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - Saint-Aubin-d'Arquenay : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Aubin-d'Arquenay peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 265 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,44%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (94,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 465 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,18%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,64%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,08% à Saint-Aubin-d'Arquenay, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Aubin-d'Arquenay Au fil des dernières années, les 1 140 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les européennes de début juin, parmi les 866 personnes en âge de voter à Saint-Aubin-d'Arquenay, 37,64% étaient restées chez elles, contre une abstention de 43,4% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,04% au premier tour. Au deuxième tour, 47,99% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 843 personnes en âge de voter dans la commune, 16,13% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 16,96% au premier tour.