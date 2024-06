En direct

19:53 - À Saint-Brieuc, quels pourraient être les reports du score de gauche ? L'autre source de doute qui entoure ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 21,97% à Saint-Brieuc il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 43% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Brieuc, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 33,41% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Saint-Brieuc ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà solide à Saint-Brieuc entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,58%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,04%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La particularité Saint-Brieuc lors des européennes 2024 Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Raphaël Glucksmann l'a en effet emporté à Saint-Brieuc lors des élections européennes il y a quelques jours, avec 21,97%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 20,04% des suffrages.

14:32 - Saint-Brieuc avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 30,22% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 27,49%. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 14,96%. Le second tour ne sera pas plus favorable à la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 72,1% contre 27,9% pour Le Pen.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Brieuc ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Brieuc, cumulant 10,05% des voix sur place, contre 33,41% pour Marion Gorgiard (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Marion Gorgiard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour le leadership localement.

11:02 - Saint-Brieuc : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Brieuc est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 44 224 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 069 entreprises, Saint-Brieuc se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (64,64%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 3 404 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,18%, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2071,16 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,64%, synonyme d'une situation économique précaire. Saint-Brieuc manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les législatives sont lancées à Saint-Brieuc : scrutin en cours L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 40,75% des électeurs de Saint-Brieuc, à comparer avec une abstention de 47,6% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,21% au premier tour. Au second tour, 50,17% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Brieuc ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,08% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 30,29% au second tour.