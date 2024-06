Analyser le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 5,91% à Saint-Étienne-de-Baïgorry, le RN avait été devancé par les 32,43% du binôme Régionaliste au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant cette fois le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Étienne-de-Baïgorry façonne les résultats électoraux ?

La structure démographique et socio-économique de Saint-Étienne-de-Baïgorry façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,94% et une densité de population de 22 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 10,49%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,36%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,55%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,29%, comme à Saint-Étienne-de-Baïgorry, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.