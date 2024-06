En direct

19:50 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Saint-Florentin ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Florentin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,19% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (29,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,62% pour Yannick Jadot, 1,1% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 6,67% à Saint-Florentin le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 16,43% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,69% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 26% cette fois.

18:42 - Le RN redoutable à Saint-Florentin pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà solide à Saint-Florentin entre le score de Jordan Bardella en 2019 (34,73%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,44%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé aux législatives 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 38% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella à 39,44% à Saint-Florentin au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à Saint-Florentin. Le bulletin glanait 39,44% des voix, soit 420 voix, devant Manon Aubry à 16,43% et Valérie Hayer à 12,77%.

14:32 - 31,15% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Florentin C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 31,15% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Saint-Florentin. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 29,81% et Emmanuel Macron troisième avec 20,82%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 4,93% des suffrages. Avec 45,95%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,05%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national arrivait en première position à Saint-Florentin lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Yonne, c'est Audrey Lopez qui arrivait en tête au premier tour avec 30,28%. André Villiers (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,91%.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Florentin révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Saint-Florentin, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 4 220 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 285 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 060 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,85% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Saint-Florentin forme une communauté diversifiée, avec ses 549 résidents étrangers, soit 13,04% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 115 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,49%, annonçant une situation économique mitigée. À Saint-Florentin, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Saint-Florentin : facteurs et implications Au cours des dernières années, les 4 278 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, parmi les 2 521 personnes en âge de voter à Saint-Florentin, 43,83% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 43,34% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,86% au premier tour. Au deuxième tour, 37,95% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 68,21% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 66,2% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 698 personnes.