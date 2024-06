Résultat des législatives à Saint-Forgeux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une victoire du RN à Saint-Forgeux le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Forgeux, à 41,63%, soit 271 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 15,82% et François-Xavier Bellamy à 8,6%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Saint-Forgeux lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,65% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Forgeux. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,8%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 6,89% des voix. Avec 47,28%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,72%.

12:32 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Saint-Forgeux ? Lors des dernières législatives à Saint-Forgeux, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 25,24% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 32,36% pour Nathalie Serre (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (67,62%). Nathalie Serre s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Forgeux révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Forgeux comme partout ailleurs. Dotée de 733 logements pour 1 516 habitants, la densité de la ville est de 66 hab/km². Ses 92 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,13%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,41% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 43,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 569,10 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Forgeux incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Forgeux : l'abstention en question L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 238 personnes en âge de voter à Saint-Forgeux, 45,72% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 48,89% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,92% au premier tour. Au deuxième tour, 57,61% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 203 personnes en âge de voter dans la ville, 22,53% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 22,03% au premier tour.