En direct

19:37 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes disparue à Saint-Gatien-des-Bois ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Gatien-des-Bois, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,9% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 9,44% à Saint-Gatien-des-Bois pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 14% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Saint-Gatien-des-Bois Alors que retenir de cette avalanche de données ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% voire plus à Saint-Gatien-des-Bois ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Saint-Gatien-des-Bois début juin Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Saint-Gatien-des-Bois, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, récoltant 38,7% des votes face à Valérie Hayer à 21,21% et François-Xavier Bellamy à 10,06%. Ce qui correspond à 250 bulletins dans la cité.

14:32 - Saint-Gatien-des-Bois avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Saint-Gatien-des-Bois avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,7%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 30,83% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,88% et 9,64% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 45,91% contre 54,09%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble la dernière fois Lors des dernières législatives à Saint-Gatien-des-Bois, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 26,54% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 34,93% pour Christophe Blanchet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (65,79%). Christophe Blanchet s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Saint-Gatien-des-Bois et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Gatien-des-Bois, le scrutin est en cours. Avec ses 1 332 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 137 entreprises attestent une économie favorable. Dans le bourg, 16,06% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,62% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 39,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1181,84 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Saint-Gatien-des-Bois incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Gatien-des-Bois pour les législatives Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Lors des européennes de début juin, 1 163 personnes en capacité de voter à Saint-Gatien-des-Bois s'étaient rendues aux urnes (soit 56,75%). Le taux de participation était de 54,83% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,99% au premier tour et seulement 46,51% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Gatien-des-Bois ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.