Résultat des législatives à Saint-Hilaire-la-Palud : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Saint-Hilaire-la-Palud. Le mouvement séduisait 37,77% des votes, face à Valérie Hayer à 14,58% et Raphaël Glucksmann à 11,29%.

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Hilaire-la-Palud lors de la présidentielle 2022 avec un score de 31,52% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,75% et 18,53% des voix. Saint-Hilaire-la-Palud n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec 4,5% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,17%, devant Emmanuel Macron à 49,83%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Hilaire-la-Palud

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces législatives sera très analysé. Lors des dernières législatives à Saint-Hilaire-la-Palud, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 28,29% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,45% pour Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (59,80%). Delphine Batho remportait donc cette élection sur place.