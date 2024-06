Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Luz : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Jean-de-Luz, que vont décider les supporters de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste de Raphaël Glucksmann avait obtenu 17,15% à Saint-Jean-de-Luz pour ce tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,75% des suffrages dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Saint-Jean-de-Luz Que tirer de cette avalanche de chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 17% à Saint-Jean-de-Luz ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Jean-de-Luz début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme logique au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Saint-Jean-de-Luz, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 22,32% des votes contre Valérie Hayer à 21,09% et Raphaël Glucksmann à 17,15%. Si on entre dans le détail, 1395 électeurs se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - 33,6% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Saint-Jean-de-Luz Performance notable : le RN avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La patronne du parti avait engrangé 14,3% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,6%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 15,86% et Marine Le Pen avec 14,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 31,28% contre 68,72%).

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des dernières législatives à Saint-Jean-de-Luz Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Saint-Jean-de-Luz en 2022, lors des législatives, avec 9,5% au premier tour, contre 28,53% pour Vincent Bru (La République en Marche), Saint-Jean-de-Luz étant partie intégrante de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin.

11:02 - Saint-Jean-de-Luz : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A mi-chemin des élections législatives, Saint-Jean-de-Luz foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 601 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 055 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (44,37%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Saint-Jean-de-Luz forme une communauté diversifiée, avec ses 602 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 893 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,61%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Saint-Jean-de-Luz À Saint-Jean-de-Luz (64500), le niveau de participation constituera à n'en pas douter un facteur déterminant des législatives. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,12% au premier tour. Au second tour, 52,06% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,31% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,34% au premier tour, c'est-à-dire 8 909 personnes.