Résultat des législatives à Saint-Jean-la-Bussière : l'élection 2024 en direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à Saint-Jean-la-Bussière il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Dans le détail, 221 votants de Saint-Jean-la-Bussière ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait ainsi 42,66% des suffrages devant Valérie Hayer à 12,55% et Raphaël Glucksmann à 9,46%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Saint-Jean-la-Bussière au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Jean-la-Bussière à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 34,44% dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,49% et 16,12% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,99% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,65%, devant Emmanuel Macron à 43,35%.

12:32 - Quel score à Saint-Jean-la-Bussière pour le RN ce soir ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Jean-la-Bussière au début des élections législatives 2022. C'est en effet Antoine Dubois qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 26,02% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Rhône. Mais c'est finalement Nathalie Serre (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Jean-la-Bussière au second tour, avec 67,26%.

11:02 - Saint-Jean-la-Bussière et législatives : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Jean-la-Bussière montrent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec 47,3% de population active et une densité de population de 78 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 6,76% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (80,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 475 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,57%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,0%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,79% à Saint-Jean-la-Bussière, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Abstention à Saint-Jean-la-Bussière : les leçons des précédentes élections Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 40,02% des électeurs de Saint-Jean-la-Bussière (Rhône), contre une abstention de 45,32% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,97% au premier tour et seulement 57,06% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.