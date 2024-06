Résultat des législatives à Saint-Jean-la-Poterie : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Saint-Jean-la-Poterie ? Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Dans la ville de Saint-Jean-la-Poterie, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 22,18%, la fille de Jean-Marie Le Pen était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,36% et 23,44% des voix. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,46% contre 60,54%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Saint-Jean-la-Poterie ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour cette législative 2024 au niveau local. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Jean-la-Poterie, comptant 20,22%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 27,93% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Paul Molac (Régionaliste) pour le leadership localement.

11:02 - Saint-Jean-la-Poterie : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Saint-Jean-la-Poterie sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 177 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,25%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 655 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,53%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,6%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Jean-la-Poterie mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,23% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Jean-la-Poterie Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Jean-la-Poterie (56350), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,21% au premier tour. Au second tour, 49,31% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,78% dans la ville. Le taux de participation était de 80,08% au second tour, ce qui représentait 985 personnes.