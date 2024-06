Résultat des législatives à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 44,82% pour la liste RN à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière semble d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste de Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, avec 44,82% des votes exprimés, soit 186 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 9,88%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,92%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe du RN finissait à 32,19% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,41% et 17,66% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 8,28% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de la candidate du RN au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 53,6%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux Regarder le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en pôle position à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, c'est François Lenormand qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,63%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 50,32%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,68%.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux révèlent les tendances électorales Comment la population de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 94 habitants par km² et un taux de chômage de 8,56%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 358 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,75%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,96%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,64% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Election à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77660). A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,97% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 72,3% au second tour, soit 650 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,91% au premier tour. Au second tour, 39,24% des votants se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient notamment susceptibles de modifier la stratégie de vote des habitants de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux.