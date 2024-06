Résultat des législatives à Saint-Jean-Pied-de-Port : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Jean-Pied-de-Port façonne les résultats électoraux ?

Comment la population de Saint-Jean-Pied-de-Port peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,65% et une densité de population de 578 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (62,57%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 654 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,83%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (15,53%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 20,79%, comme à Saint-Jean-Pied-de-Port, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.