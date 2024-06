En direct

19:37 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Saint-Même-les-Carrières ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Même-les-Carrières, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,24% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment glané 16,87% à Saint-Même-les-Carrières le 9 juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,22%), de Marie Toussaint (3,23%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,97%).

18:42 - Un Rassemblement national gagnant à Saint-Même-les-Carrières à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN pourrait atteindre près de 30% à Saint-Même-les-Carrières lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes du 9 juin s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Saint-Même-les-Carrières dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Même-les-Carrières, avec 34,74%, soit 140 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 16,87% et Valérie Hayer à 14,64%.

14:32 - Saint-Même-les-Carrières avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Saint-Même-les-Carrières pendant la dernière présidentielle avec pas moins de 32,2% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,43% et 14,63% des voix. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec 6,99% des suffrages pour sa part. Avec 47,85%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,15%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très instructif. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Même-les-Carrières, grappillant 23,97% des votes sur place, contre 33,88% pour Sandra Marsaud (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM avec 43,52% contre 56,48% pour les vainqueurs. Sandra Marsaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Même-les-Carrières : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Même-les-Carrières déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,98%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (79,14%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (75,74%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 389 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,35%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Même-les-Carrières mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,52% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Même-les-Carrières : scrutin en cours À Saint-Même-les-Carrières (16720), le taux de participation constituera un critère déterminant des législatives. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,27% au premier tour. Au second tour, 50,92% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la présidentielle, 22,39% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 23,52% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages, cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit israélo-palestinien, pourraient potentiellement faire augmenter la participation à Saint-Même-les-Carrières.