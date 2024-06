Résultat des législatives à Saint-Perreux : l'élection 2024 en direct

Saint-Perreux avait voté pour Marine Le Pen à 18,79% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la représentante du RN avec 32,59% et 23,65% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 66,57% contre 33,43% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Saint-Perreux ?

Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette méthode ne peut anticiper avec certitude le résultat… Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Perreux, grattant 11,27% des votes sur place, contre 42,86% pour Paul Molac (Régionaliste). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Régionaliste (79,40% contre 20,60% pour le RN). Paul Molac conservait donc son avance sur place.