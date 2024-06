Résultat des législatives à Saint-Romain-de-Popey : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Romain-de-Popey le 9 juin dernier Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Romain-de-Popey, avec 32,03% des bulletins valides (253 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,2%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,27%.

14:32 - Saint-Romain-de-Popey avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Saint-Romain-de-Popey avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 32,74% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,47% et 7,74% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,51% contre 60,49%.

12:32 - Nathalie Serre (Les Républicains) en avance lors des législatives il y a deux ans à Saint-Romain-de-Popey Le score du RN sera le grand sujet pour ces élections, au niveau local, comme au niveau national. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Romain-de-Popey, cumulant 19,21% des voix sur place, contre 25,39% pour Nathalie Serre (Les Républicains). Au second tour, c'est encore Nathalie Serre qui va remporter le plus de votes, avec 54,53% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Romain-de-Popey façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Romain-de-Popey, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 661 habitants répartis dans 764 logements, cette ville présente une densité de 89 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 872 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,06%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 33,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 40,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 645,87 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Romain-de-Popey incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Abstention à Saint-Romain-de-Popey : les leçons des précédentes élections Ce 30 juin, lors des élections législatives à Saint-Romain-de-Popey (69490), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,89% au premier tour. Au deuxième tour, 51,21% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 18,3% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 15,68% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?