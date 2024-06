Résultat des législatives à Saint-Vérand : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Vérand début juin ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le 9 juin en effet, à Saint-Vérand, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, avec 35,06% des voix contre Valérie Hayer à 15,91% et Raphaël Glucksmann à 10,88%.

14:32 - Saint-Vérand avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Saint-Vérand avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,4%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 29,83% des voix. Saint-Vérand n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,18% et 7,13% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,7% contre 54,3%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour ces élections. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Vérand, cumulant 19,52% des votes sur place, contre 27,89% pour Dominique Despras (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Les Républicains (54,95% contre 45,05% pour le RN). C'est en revanche Nathalie Serre (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Vérand : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Saint-Vérand, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 576 logements pour 1 169 habitants, la densité de la ville est de 65 hab/km². L'existence de 87 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 19,5% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 23,11% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 31,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 43,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 219,51 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à Saint-Vérand, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à Saint-Vérand : les chiffres clés La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Saint-Vérand (69620). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,41% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote. La participation était de 81,9% au premier tour, soit 783 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,6% au premier tour et seulement 47,92% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Vérand ? La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à impacter le taux de participation à Saint-Vérand.