Résultat des législatives à Sainte-Néomaye : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un 30,83% dans la moyenne nationale pour le RN à Sainte-Néomaye le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections européennes 2024 à Sainte-Néomaye. Le mouvement glanait 30,83% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,96% et Valérie Hayer à 16,38%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Sainte-Néomaye lors de l'élection présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,88% contre 30,8% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,6% et 5,58% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,23% contre 57,77%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Sainte-Néomaye Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Aux législatives en 2022 à Sainte-Néomaye, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,6% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 38,58% pour Delphine Batho (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (59,31%). Delphine Batho conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Sainte-Néomaye : un éclairage démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Sainte-Néomaye contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 19,61% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 447 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,47%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Néomaye mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,0% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Les législatives débutent à Sainte-Néomaye : la participation en question Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 965 personnes en âge de voter à Sainte-Néomaye, 44,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 49,47% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,43% au premier tour. Au second tour, 55,15% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 986 personnes en âge de voter dans la commune, 17,65% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,31% au second tour.