Résultat des législatives à Saivres : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 35,08% pour Jordan Bardella à Saivres le 9 juin Le panorama établi lors des élections bien plus récemment encore est majeur. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Saivres, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, cumulant 35,08% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 15,91% et Valérie Hayer à 12,48%.

14:32 - 27,02% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Saivres La présidentielle est incontestablement la référence pour juger une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Saivres avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La candidate du Rassemblement national écrasait le match avec 27,02% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,43% et 20,41% des voix. Yannick Jadot devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,25% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,83% contre 54,17%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saivres ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Saivres, le RN finissait à la deuxième place, 22,55% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 40,38% pour Delphine Batho (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,62%). Delphine Batho conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saivres : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saivres, le scrutin est en cours. Avec ses 1 343 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 45 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (84,77%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 39,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,23% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 19,23 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Saivres manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saivres : les législatives débutent Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections passées ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 118 inscrits sur les listes électorales à Saivres, 48,21% étaient restés chez eux. L'abstention était de 42,9% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,06% au premier tour et seulement 48,72% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 079 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 16,31% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,16% au deuxième tour.