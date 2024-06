En direct

19:37 - À Salles-d'Angles, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 10,51% à Salles-d'Angles le 9 juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,97%), de Marie Toussaint (3,5%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,57%). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Salles-d'Angles, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 14,71% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,48% pour Yannick Jadot, 2,33% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Salles-d'Angles Que peut-on tirer de cette masse de statistiques ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,64% dans la moyenne nationale pour Bardella à Salles-d'Angles le 9 juin dernier Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est incontournable. Regarder juste derrière apparaît donc comme encore plus sensé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Salles-d'Angles, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 33,64% des voix contre Valérie Hayer à 21,03% et Raphaël Glucksmann à 10,51%. Ce qui correspond à 144 bulletins dans la ville.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Salles-d'Angles ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Salles-d'Angles lors du premier tour de la présidentielle avec 33,85%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,42%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 13,98% et 5,59% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 44,59% contre 55,41%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité ce dimanche à Salles-d'Angles ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Salles-d'Angles, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 22,94% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 37,66% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 60,36%. Sandra Marsaud s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Salles-d'Angles : perspectives électorales Dans les rues de Salles-d'Angles, les élections sont en cours. Avec ses 8,32% d'agriculteurs pour 1 011 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 111 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,28% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,28% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 56,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 705,06 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Salles-d'Angles démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Salles-d'Angles ? À Salles-d'Angles (16130), l'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,42% au premier tour et seulement 52,53% au second tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,91% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,19% au premier tour, ce qui représentait 656 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des familles combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles d'inciter les citoyens de Salles-d'Angles à ne pas rester chez eux.