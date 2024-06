Résultat des législatives à Sammeron : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quels étaient les résultats des européennes à Sammeron au début du mois ? Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée en tête des européennes 2024 à Sammeron. Le mouvement a convaincu 45,98% des suffrages, soit 166 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 10,53% et Raphaël Glucksmann à 10,53%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Sammeron lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait offert un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe du Rassemblement national l'emportait avec 34,43% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,68% et 18,03% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,56% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Macron avec 54,4% contre 45,6%.

12:32 - Quel score à Sammeron pour le RN ce soir ? Le résultat en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés au niveau local pour ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Sammeron au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, c'est François Lenormand qui arrivait en tête au premier tour avec 33,02%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,23%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,77%.

11:02 - Dynamique électorale à Sammeron : une analyse socio-démographique Dans les rues de Sammeron, le scrutin est en cours. Dotée de 473 logements pour 1 143 habitants, la densité de la commune est de 184 hab par km². Ses 81 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 339 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 20,04% des résidents sont des enfants, et 5,1% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 173,99 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Sammeron contribue à construire l'avenir français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sammeron : les législatives débutent Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Début juin, lors des européennes, 52,3% des personnes en capacité de voter à Sammeron avaient boudé les urnes, contre une abstention de 49,59% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,71% au premier tour et seulement 58,17% au deuxième tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 26,03% au second tour.