Résultat des législatives à Sarcey : l'élection 2024 en direct

17:23 - Quels étaient les résultats des européennes à Sarcey le 9 juin ? Regarder un peu moins loin en arrière semble plus que jamais logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sarcey, avec 35,7%, soit 156 voix dans la ville. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 13,96% et Raphaël Glucksmann à 12,36%.

14:32 - Sarcey avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,06% contre 32,13% pour Emmanuel Macron. Sarcey n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 12,85% et 7,58% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 41,44% contre 58,56%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Sarcey ? Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Sarcey, cumulant 18,14% des suffrages sur place, contre 31,37% pour Nathalie Serre (Les Républicains). Sur la commune de Sarcey, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sarcey Dans la commune de Sarcey, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans le bourg, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,05% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,89%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 414 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,91%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sarcey mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,03% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Sarcey : les leçons des précédentes élections L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Lors des dernières élections européennes, 38,84% des personnes aptes à voter à Sarcey avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 40,03% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,53% au premier tour. Au deuxième tour, 54,34% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 18,12% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,21% au deuxième tour.