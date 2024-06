Résultat des législatives à Sauveterre-de-Béarn : l'élection 2024 en direct

11:02 - Sauveterre-de-Béarn : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Sauveterre-de-Béarn, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 97 hab par km² et un taux de chômage de 10,81%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 503 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,15%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,44%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sauveterre-de-Béarn mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,37% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.