Résultat des législatives à Sauzé-Vaussais : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sauzé-Vaussais, à 42,67%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 12,95% et Raphaël Glucksmann à 10,48%.

14:32 - 29,66% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Sauzé-Vaussais

Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Sauzé-Vaussais au cours de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 29,66% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,48% et 19,65% des voix. Sauzé-Vaussais n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec seulement 4,82% des suffrages pour sa part. Avec 50%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.