En direct

19:48 - À Segonzac, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 13,14% à Segonzac. Mais on peut en revanche remonter ce score à 18% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (2,1%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,89%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,84%). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Segonzac, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 14,15% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,38% pour Yannick Jadot, 1,43% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a solidement séduit à Segonzac en 5 ans Que peut-on retenir de cet ensemble de statistiques ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Segonzac entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 29% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Segonzac il y a trois semaines ? Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Segonzac, avec 40,21% des électeurs, soit 306 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,51%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,14%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Segonzac lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,95% contre 31,64% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,37% et 6,97% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 49,77% contre 50,23%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le parti présidentiel il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur localement pour ces élections des députés 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Segonzac, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,38% des votants ayant voté pour son binôme, contre 31,23% pour Sandra Marsaud (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (57,37%). Sandra Marsaud s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Segonzac, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Segonzac, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 8,29% d'agriculteurs pour 2 077 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 174 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,94%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 37,14% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,04%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2211,77 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Segonzac écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Segonzac : la participation au cœur des préoccupations À Segonzac, quelle participation aux législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Segonzac ? Les efforts pour contrer l'extrême-droite sont par exemple en mesure d'impacter le taux de participation à Segonzac. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,43% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 72,13% au second tour, soit 1 170 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,15% au premier tour et seulement 41,22% au second tour. Quel député détrônera Sandra Marsaud dans la 2ème circonscription de la Charente ?