Résultat des législatives à Sottevast : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sottevast lors de la dernière présidentielle Sottevast avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,37%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 31,75% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 16,3% et 4,99% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 45,62% contre 54,38%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant au niveau local pour ces élections des députés 2024. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Sottevast, obtenant 21,38% des voix sur place, contre 31,95% pour Stéphane Travert (Ensemble !). Au deuxième tour, c'est encore Stéphane Travert qui va cumuler le plus de suffrages, avec 51,13% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Sottevast : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence la population de Sottevast exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec 37% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,14%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,33%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 442 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,79%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,85%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Sottevast mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,38% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Sottevast À Sottevast (50260), l'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 40,93% au premier tour et seulement 44,07% au second tour. Quelle sera la participation à Sottevast cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 083 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,19% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 78,6% au deuxième tour, c'est-à-dire 852 personnes.