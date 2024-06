Résultat des législatives à Terssac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Terssac Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 225 votants de Terssac ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 35,32% des voix contre Raphaël Glucksmann à 16,95% et Valérie Hayer à 14,91%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Terssac ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Terssac lors du premier tour de la présidentielle avec 26,56%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,2%. Terssac n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,11% et 7,42% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 45,99% contre 54,01%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des dernières législatives à Terssac Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Terssac, le RN arrivait à la deuxième place, 24,15% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 37,24% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 45,94%. Marie-Christine Verdier-Jouclas remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Terssac : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les habitants de Terssac peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Dans le village, 15,82% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,08% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux important de cadres, atteignant 26,07%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,46%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,74%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Terssac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,11% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives à Terssac (81150) sont lancées Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Terssac (81150), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,78% au premier tour et seulement 59,01% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Terssac ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 046 personnes en âge de voter dans la commune, 82,89% étaient allées voter, contre un taux de participation de 80,31% au deuxième tour, soit 840 personnes. Les campagnes pour faire "barrage" au RN seraient de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Terssac.