Résultat des législatives à Theizé : l'élection 2024 en direct

14:32 - Theizé avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

La commune de Theizé avait voté pour Marine Le Pen à 14,25% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 33,29% et 17,96% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,44% devant Marine Le Pen (33,56%).