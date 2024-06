Résultat des législatives à Thénezay : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes à Thénezay. Ladite liste a attiré 40,99% des votes, soit 191 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,38% et François-Xavier Bellamy à 8,37%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Thénezay lors de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Thénezay lors du premier tour de la présidentielle avec 31,54%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 31,54%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,86% et 4,15% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 50% contre 50%.