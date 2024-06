La Nupes ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 25,45% des voix dans la localité. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,22% à Tonnerre. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 11,95% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,94% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,61% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 26% cette fois.

18:42 - À Tonnerre, un Rassemblement national favori ?

Que tirer des résultats des dernières élections ? La progression du RN est déjà solide à Tonnerre entre le score de Jordan Bardella en 2019 (30,15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (37,02%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression de 15 points en comparaison des législatives 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.