Résultat des législatives à Touquin : l'élection 2024 en direct

La communauté des électeurs de Touquin avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022. La cheffe de l'ancien Front national écrasait le match avec 34,01% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,43% et 16,21% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,83% des voix. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est aussi la leader de l'ancien Front national qui se plaçait en tête à Touquin avec 55,18%, devant Emmanuel Macron à 44,82%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Touquin et leurs implications électorales

Dans la commune de Touquin, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Dans le bourg, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,49% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (83,65%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 426 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,13%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,07%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Touquin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,83% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.