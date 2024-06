En direct

19:47 - À Uffholtz, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Uffholtz, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,95% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,51% à Uffholtz pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 23% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Uffholtz Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Uffholtz entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Uffholtz début juin Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Uffholtz, à 35,27%, soit 261 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 15% et Raphaël Glucksmann à 13,51%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Uffholtz au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Uffholtz lors du premier tour de la présidentielle avec 27,96%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,77%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,32% et 8,76% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 46,41% contre 53,59%.

12:32 - À Uffholtz, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Uffholtz, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 20,1% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 26,80% pour Raphaël Schellenberger (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 61,02%. Raphaël Schellenberger s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Uffholtz et leurs implications électorales Dans les rues d'Uffholtz, les élections sont en cours. Avec une population de 1 649 habitants répartis dans 857 logements, cette ville présente une densité de 142 habitants par km². Avec 98 entreprises, Uffholtz permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (17,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 39,25% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 217,31 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Uffholtz, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Uffholtz : un regard approfondi À Uffholtz, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,78% au premier tour. Au deuxième tour, 53,19% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Uffholtz ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 307 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,72% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,19% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont capables d'impacter le taux de participation à Uffholtz.