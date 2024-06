Résultat des législatives à Urrugne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 17% et 27% à Urrugne à l'issue de ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,89% à Urrugne. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (5,74%), de l'EELV Marie Toussaint (6,62%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,58%). Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,62% des bulletins dans la commune.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Urrugne Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 18% voire plus à Urrugne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Urrugne début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Urrugne, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 24,12% des voix contre Valérie Hayer à 15,16% et Raphaël Glucksmann à 14,89%.

14:32 - Urrugne avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême est probablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 27,71% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,33% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Urrugne. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 15%. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 34,94% contre 65,06%.

12:32 - Quel score à Urrugne pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? A l'échelle locale, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très commenté. Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville d'Urrugne, grattant 10,72% des voix sur place, contre 22,78% pour Vincent Bru (La République en Marche). Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant également le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Urrugne : un regard sur la démographie locale Dans la ville d'Urrugne, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,81% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 191 hab/km² et 45,37% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (68,5%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 4 105 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,29% et d'une population étrangère de 10,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,56%, comme à Urrugne, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Les élections législatives à Urrugne sont lancées Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 10 704 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes de début juin, parmi les 8 402 personnes en âge de voter à Urrugne, 50,83% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 51,08% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,77% au premier tour. Au deuxième tour, 49,0% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Urrugne pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 77,4% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,25% au deuxième tour, ce qui représentait 6 053 personnes.