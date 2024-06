En direct

16:32 - La liste de Jordan Bardella à 40,57% à Us il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin sera peut-être comparable avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Us, avec 40,57%, soit 226 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 11,85% et Valérie Hayer à 9,87%.

14:32 - 27,07% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Us Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Us que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La leader de la formation avait accumulé 23,87% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,07%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,87% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,47%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 42,94% contre 57,06%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans, lors des législatives à Us, le RN terminait à la deuxième place, 24,7% des votants ayant voté pour son binôme, contre 27,69% pour Emilie Chandler (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 59,27%. Emilie Chandler conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Us Dans les rues d'Us, les élections sont en cours. Dotée de 561 logements pour 1 338 habitants, la densité de la commune est de 119 hab/km². Avec 99 entreprises, Us permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,48% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 28,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 34,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 244,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Us, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Etude de l'abstention lors des législatives à Us À Us (95450), l'un des critères clés du scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,9% des électeurs de la commune. La participation était de 78,85% au second tour, ce qui représentait 757 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 53,49% au premier tour. Au deuxième tour, 51,09% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Us ? Quel député se substituera à Emilie Chandler dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise ?