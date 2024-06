Résultat des législatives à Ussy-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un tremblement de terre aussi à Ussy-sur-Marne le 9 juin dernier ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Ussy-sur-Marne, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, cumulant 41,51% des suffrages contre Valérie Hayer à 11,32% et Raphaël Glucksmann à 8,63%. Ce sont ainsi 154 habitants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Ussy-sur-Marne C'est sans doute l'élection présidentielle qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait engrangé 29,09% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,35% et 19,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,85% contre 49,15%).

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Ussy-sur-Marne ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros score pour le RN à Ussy-sur-Marne. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, c'est François Lenormand qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,12%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 52,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,74%.

11:02 - Les enjeux locaux d'Ussy-sur-Marne : tour d'horizon démographique Dans la ville d'Ussy-sur-Marne, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 9,28% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 52,29% de population active et une densité de population de 74 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,24%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 299 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,77% et d'une population étrangère de 6,64% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,97% à Ussy-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas d'Ussy-sur-Marne Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,0% des inscrits sur les listes électorales d'Ussy-sur-Marne. Le taux d'abstention était de 54,41% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 60,24% au premier tour et seulement 61,04% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.