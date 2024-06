Résultat des législatives à Valmondois : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 28,74% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Valmondois début juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les européennes à Valmondois. Le mouvement attirait 28,74% des voix, soit 173 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 15,28% et Valérie Hayer à 12,29%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Valmondois Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. Valmondois avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,77%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 26,6% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,82% et 10,82% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,33% contre 58,67%.

12:32 - À Valmondois, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très instructif. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Valmondois, grattant 18,59% des voix sur place, contre 28,44% pour Leïla Ivorra (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Emilie Chandler (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Comprendre l'électorat de Valmondois : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Valmondois mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 263 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,6%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,33%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (9,46%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,89%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Valmondois, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Valmondois Le niveau de participation constituera sans nul doute un facteur décisif du scrutin législatif à Valmondois (95760). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,93% au premier tour et seulement 53,22% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Valmondois ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,85% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 76,03% au second tour, ce qui représentait 736 personnes. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?