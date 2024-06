En direct

19:37 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Ver-sur-Mer La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,71% à Ver-sur-Mer. Mais ce sont 26% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (4,49%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,86%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,49%). Au cours du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,7% des suffrages dans la localité.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Ver-sur-Mer ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Ver-sur-Mer entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,79%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,17%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Ver-sur-Mer dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 266 électeurs de Ver-sur-Mer ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a convaincu 33,17% des suffrages devant Valérie Hayer à 19,95% et Raphaël Glucksmann à 14,71%.

14:32 - Ver-sur-Mer avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ver-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle avec 30,55%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,86%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,67% et 7,06% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 42,9% contre 57,1%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Ver-sur-Mer ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Ver-sur-Mer, grappillant 18,55% des voix sur place, contre 26,94% pour Cédric Nouvelot (Les Républicains). Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Bertrand Bouyx (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Ver-sur-Mer : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Ver-sur-Mer, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 662 habitants répartis dans 1 179 logements, cette ville présente une densité de 176 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 977 foyers fiscaux. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 38,83% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 46,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 34,29% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 400,34 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Ver-sur-Mer, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Ver-sur-Mer : l'abstention au cœur des préoccupations À Ver-sur-Mer, quelle participation aux législatives ? L'analyse des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 1 408 inscrits sur les listes électorales à Ver-sur-Mer, 58,17% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 58,82% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 56,42% au premier tour et seulement 52,79% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.