Résultat des législatives à Viennay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Début juin, la victoire de Bardella à Viennay Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc tout aussi sensé au moment du scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Viennay, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 35,66% des suffrages contre Valérie Hayer à 21,45% et Raphaël Glucksmann à 11,22%. Dans le détail, 143 électeurs l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Viennay au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Viennay lors du premier tour de la présidentielle avec 35,54%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,01%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,96% et 6,17% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 40,48% contre 59,52%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Viennay ? Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés au niveau local pour ces législatives. Avec 21,71% à Viennay, le RN était devancé par les 29,51% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. Au second round, c'est encore Delphine Batho qui va cumuler le plus de voix, avec 57,73% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Comment la composition démographique de Viennay façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population de Viennay sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans le bourg, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,0% de 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (92,63%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 425 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,26%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,9%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Viennay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,9% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Viennay ? À Viennay (79200), le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 817 personnes en âge de voter dans la commune, 82,13% étaient allées voter, contre une participation de 83,23% au premier tour, ce qui représentait 680 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,7% au premier tour et seulement 46,96% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles sont de nature à inciter les électeurs de Viennay à s'intéresser plus fortement à l'élection.