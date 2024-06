En direct

19:53 - Une fourchette de 32% à 42% pour le Front populaire à Vierzon L'autre question de ces législatives sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,03% à Vierzon. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 9,58% de Manon Aubry (LFI), les 2,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 10,17% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 32% sur place. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Vierzon, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 42,41% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Vierzon en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà engrangé 8 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Vierzon début juin ? Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. 36,82% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Vierzon, contre Valérie Hayer à 11,09% et Raphaël Glucksmann à 11,03%. Le mouvement nationaliste a cumulé ainsi pas moins de 2788 électeurs de Vierzon.

14:32 - À Vierzon, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. La cité de Vierzon s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national prenait une avance notable avec 26,72% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 23,2% et 23,02% des voix. Fabien Roussel devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 7,63% des voix. Avec 48,01%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,99%.

12:32 - Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives il y a deux ans à Vierzon Lors des dernières législatives à Vierzon, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 20,69% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 42,41% pour Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (61,59%). Nicolas Sansu remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Vierzon : démographie, élections et stratégies politiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Vierzon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25 348 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 402 entreprises, Vierzon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (63,4%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 2 515 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,56%, Vierzon se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1942,07 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 22,3%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Vierzon, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Vierzon : retour sur la participation aux dernières législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 44,8% des personnes aptes à voter à Vierzon s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 46,65% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,68% au premier tour. Au second tour, 41,5% des votants ont exercé leur droit de vote. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.