En direct

19:48 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes disparue à Vignoux-sur-Barangeon ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 7,14% à Vignoux-sur-Barangeon. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Vignoux-sur-Barangeon, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 26,37% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Vignoux-sur-Barangeon en 5 ans Difficile d'établir des parallèles dans tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 45,81% à Vignoux-sur-Barangeon le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. 45,81% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Vignoux-sur-Barangeon, devant Valérie Hayer à 15,64% et Raphaël Glucksmann à 7,14%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec 372 électeurs de Vignoux-sur-Barangeon.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Vignoux-sur-Barangeon au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour évaluer une préférence politique locale. L'élection suprême avait offert un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen terminait à 37,94% au 1er round contre 25,27% pour Emmanuel Macron et 13,41% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,97% des voix. Nouveau coup de marteau de Marine Le Pen au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 54,36%.

12:32 - Quel résultat à Vignoux-sur-Barangeon pour le Rassemblement national au premier tour ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives avaient donné un bon départ pour le Rassemblement national à Vignoux-sur-Barangeon. C'est en effet Christine Poly qui arrivait en tête au premier tour avec 27,34% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Cher. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,80%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,20%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Vignoux-sur-Barangeon Comment la population de Vignoux-sur-Barangeon peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 16,88% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,81% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (86,59%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 747 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,32%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,01%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vignoux-sur-Barangeon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,61% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Vignoux-sur-Barangeon pour les élections législatives Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Début juin, lors des européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,24% au sein de Vignoux-sur-Barangeon, à comparer avec une participation de 51,55% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 44,81% au premier tour. Au deuxième tour, 40,67% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.