Résultat des législatives à Vigny : l'élection 2024 en direct

16:32 - Le RN à son niveau national à Vigny au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Vigny, avec 30,71%, soit 148 voix dans la ville. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 16,18% et Raphaël Glucksmann à 13,07%.

14:32 - 30,44% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Vigny L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vigny lors du premier tour de la présidentielle avec 30,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 18,07%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,35% et 10,1% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 37,54% contre 62,46%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Vigny, grattant 18,06% des voix sur place, contre 25,33% pour Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Vigny : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Vigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 25,38% de cadres pour 1 115 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 156 entreprises attestent une économie favorable. Dans le village, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,29% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 25,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 614,47 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Vigny manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Vigny : les tendances L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 sera sans nul doute le taux de participation à Vigny (95450). Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,37% au premier tour. Au second tour, 49,05% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du second tour de la présidentielle, 24,21% des électeurs habilités dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,1% au premier tour. Les jeunes expriment couramment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?