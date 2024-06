Résultat des législatives à Villeneuve-Saint-Denis : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on se penche sur le détail, 119 électeurs de Villeneuve-Saint-Denis se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella enregistrait 33,9% des votes face à Valérie Hayer à 10,54% et Manon Aubry à 10,26%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Villeneuve-Saint-Denis lors de la dernière présidentielle

Villeneuve-Saint-Denis avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,71%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 27,49% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,32% et 8,37% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 43,08% contre 56,92%.